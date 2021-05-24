شكرا لقرائتكم خبر عن صحة سوهاج: تعافي 362 مصابا من كورونا بالمستشفيات والعزل المنزلي خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، عن تعافي 362 مصابا بفيروس «كورونا» بمستشفيات المحافظة والعزل المنزلي خلال الأسبوع المنقضى.

وأشادت وكيل صحة سوهاج- في تصريحات لها مساء الأحد- بمجهودات الأطقم الطبية بمختلف مستشفيات المحافظة، كما أشادت بالدعم النفسي والتأييد للأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات من جانب المواطنين والمتعافين، والإشادة بهم وبما يقدموه من مجهودات كبيرة تجاه المرضي.

وحثت الدكتورة كريمة حامد، المواطنين على ضرورة التسجيل لأخذ اللقاح، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال، وتم تطعيم أكثر من 29 ألف مواطن، وأن هناك 14 مركز يقدم خدمات أخذ اللقاح بجميع مراكز المحافظة، كما حثتهم على ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازيه والتباعد الإجتماعي لضمان سلامتهم والحفاظ على الإستمرار في إنخفاض أعداد المصابين.