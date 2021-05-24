شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوى» يعد بالتواصل مع المحافظين لحل مشاكل الصحف القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، كلا من عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وأحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وإياد أبوالحجاج، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دار التحرير للطبع والنشر»، وذلك بمقر الوزارة بالدقى.

وقال «شعراوى» إن الحكومة تؤكد بصورة مستمرة دعم ومساندة الدولة للمؤسسات الصحفية القومية للنهوض بها ومواجهة التحديات التى تواجهها وتحقيق الغرض من إنشائها، وذلك فى إطار الإمكانيات المتاحة لدى الدولة، وأكد أنه سيقوم بالتواصل مع المحافظين لمناقشة المشاكل التى تم عرضها خلال الاجتماع ووضع أفضل الحلول لها بصورة سريعة وتقريب وجهات النظر بين الجميع فى حل المشاكل بعيداً عن اللجوء للقضاء.

واستعرض الوزير عدداً من الملفات والموضوعات التى تتابعها الوزارة كبدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة، وذلك من أول مايو الجارى ولمدة شهرين.

وخلال الاجتماع استعرض الشوربجى عدداً من الملفات والتشابكات المالية بين المؤسسات الصحفية القومية والمحافظات فيما يخص ملف الإعلانات وتغيير النشاط لبعض الأراضى والأصول الثابتة التى تم تخصيصها من قبل المحافظات خلال السنوات الماضية بحق الانتفاع وتم سداد أقساط مالية لها، ومنها أراض لإقامة مصايف للعاملين ومشروعات تعليمية.

وأكد أن مصادر دخل المؤسسات القومية تأثرت بشدة خلال الشهور الماضية فيما يخص «الإعلانات» بسبب بعض المشاكل مع المحافظات وكذا تداعيات فيروس كورونا على سوق الإعلان بصفة عامة.