شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه سوهاج»: 2 مليون جنيه تكلفة تركيب وصلات للأسر الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، أن الشركة انتهت من تركيب 1635 وصلة لمياه الشرب والصرف الصحى للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة خلال العام الجارى، بإجمالى تكلفة بلغت 2 مليون جنيه.

وأوضح «بدرى» في تصريحات صحفية، الأحد، أن الوصلات جرى تركيبها بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والأهلية، وشملت 685 وصلة لمياه الشرب بتكلفة مليون و600 ألف جنيه، و950 وصلة للصرف الصحى بتكلفة 400 ألف جنيه، لافتا إلى أن وصلات مياه الشرب شملت 145 وصلة بمركز سوهاج، و144 وصلة بمركز طهطا، و128 وصلة بمركز طما، و60 وصلة بمركز المراغة، و48 وصلة بمركز البلينا، و44 وصلة بمركز ساقلتة، و36 وصلة بمركز دارالسلام، و35 وصلة بمركز جهينة، و29 وصلة بمركز المنشاة، و9 وصلات بمركز جرجا، و7 وصلات بمركز أخميم، فضلا عن تنفيذ 950 وصلة صرف صحى بقرية الصلعا بمركز سوهاج.