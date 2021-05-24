شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تلقينا 5000 بلاغ لخدمات الطوارىء ببورسعيد منذ أول أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مؤمن العشماوى المشرف العام على شؤون مكتب رئيس هيئة الرعاية الصحية، تفاصيل عمل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة ببورسعيد، موضحا أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، جاءت تكليفات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بتكامل الدوائر الصحة للهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة الإسعاف، وربط وتكامل جميع الجهات الخدمة للمرافق الحيوية داخل محافظة بورسعيد من نجدة والدفاع المدنى والبترول والكهرباء.

وأضاف المشرف العام على شؤون مكتب رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز: وصلنا اليوم إلى ما يرقب من 5 آلاف حالة جرى تسجيلها من وقت التدشين منذ أول أبريل حتى الآن، متابعا: 5000 بلاغ تلقتها غرفة العمليات للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة ببورسعيد.

وتابع المشرف العام على شؤون مكتب رئيس هيئة الرعاية الصحية: المنظومة تعمل من ساعة الإبلاغ بوقوع حادث، حيث يتم تحديد مكان المبلغ آليًا وهذه أول مرة تحدث في مصر، وبعد ذلك يجرى توزيع الحالة آليا أيضا للجهات المعنية، ويجرى العمل خلال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.