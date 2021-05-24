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الصحة: عمل الخبراء الصينيين يستمر 3 أسابيع لحين إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تفعيل سبل التعاون مع الخبراء الصينيين في إنتاج اللقاحات ونقل خبراتهم لشركة فاكسيرا في مجالات الإنتاج والرقابة والجودة.

 

وأضاف، أن وفد الخبراء الصينيين الذي وصل مصر سيستمر في عمله لمدة تصل إلى 3 أسابيع لحين الانتهاء من إنتاج أول دفعة من لقاح "سينوفاك" والتي تقدر بـ 2 مليون جرعة، موضحا أن عملية إنتاج اللقاحات  تمر بعدة مراحل بدايةً من إجراء اختبارات تحليل المواد الخام في معامل هيئة الدواء المصرية، ثم مراحل التعبئة، والاعتماد، وإجراء دراسات الثبات، كما ستخضع الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها فور الانتهاء من التصنيع.

 

وأشار إلى جاهزية مصانع شركة "فاكسيرا" لإنتاج لقاحات فيروس ، وتوافر كافة الإمكانيات المادية والتقنية لعملية الإنتاج، مشيرا إلى الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة السياسية لتصنيع اللقاحات، لتصبح مصر مركزًا لتصنيع اللقاحات للدول الإفريقية بعد تغطية الاحتياج المحلي، حيث إن شركة "فاكسيرا" ستصبح المصنع الرئيسي لشركة "سينوفاك" الصينية في أفريقيا.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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