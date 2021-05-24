شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: عمل الخبراء الصينيين يستمر 3 أسابيع لحين إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تفعيل سبل التعاون مع الخبراء الصينيين في إنتاج اللقاحات ونقل خبراتهم لشركة فاكسيرا في مجالات الإنتاج والرقابة والجودة.

وأضاف، أن وفد الخبراء الصينيين الذي وصل مصر سيستمر في عمله لمدة تصل إلى 3 أسابيع لحين الانتهاء من إنتاج أول دفعة من لقاح "سينوفاك" والتي تقدر بـ 2 مليون جرعة، موضحا أن عملية إنتاج اللقاحات تمر بعدة مراحل بدايةً من إجراء اختبارات تحليل المواد الخام في معامل هيئة الدواء المصرية، ثم مراحل التعبئة، والاعتماد، وإجراء دراسات الثبات، كما ستخضع الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها فور الانتهاء من التصنيع.