شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: نحتاج 7,5 مليار متر من المياه بحلول 2050 لسد احتياجات 75 مليون نسمة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه منذ بداية بناء إثيوبيا سد النهضة زاد تعداد سكان مصر 25 مليون نسمة خلال 10 سنوات فقط، وبهذا المعدل سيزيد عدد سكان مصر 75 مليون نسمة حتى عام 2050 ، وبالتالي نحتاج 7,5 مليار متر من المياه بحلول 2050 لسد احتياجات 75 مليون نسمة جديدة.

وأضاف وزير الرى، خلال لقائه ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on: إذا تأخرت أن تصل المياه للفلاح فإن الزرع سيفسد وإذا كانت نوعية المياه سيئة فإن نوعية الزرع ستكون سيئة، وإذا كانت كمية المياه سيئة سيؤثر على المواطن، وبالتالي لابد من مراعاة 3 شروط وهى ميعاد وصول المياه ونوعيتها وكميتها، ونحن نعمل على كل الاحتمالات.

وطمأن وزير الموارد المائية والرى المواطنين بأنهم لن يشعروا بتأثيرات الملء الثاني لسد النهضة نظراً لجاهزية الدولة ووزارة الري والموارد المائية لمعالجة العجز المائي والذى عمدت إلى العمل عليه منذ فترة طويلة، قائلاً: "أطمئن المصريين بأنهم لن يشعروا بأي أزمة ظاهرة في حال الإقدام على ملء السد"، مناشدا المواطنين بضرورة ترشيد استخدام المياه كأسلوب حياة عامة خاصة مع تزايد التعداد السكاني.

واستطرد وزير الرى: نحن نعمل على استراتيجية على مدار 24 يومياً لتوفير المياه لكافة القطاعات، لافتا إلى أن هناك أكثر من سيناريو، حيث قد يأتي فيضان كبير ويكون منسوب المياه في بحيرة ناصر مرتفعا، وبالتالى فلن يكون هناك مشكلة، وهناك سيناريو متوسط بأن يكون ومنسوب المياه بالسد العالى متوسطا، والسنياريو الثالث أن تأتى المياه أقل من المتوسط، وهذا يحدث جفافا مضاعفا، حيث إن كمية مياه أقل وجفاف مضاعف سيكون له تأثير، ولكن سنكون قادرين على امتصاص قدر من التأثير، وإذا حدث جفاف طبيعى هذا العام سيكون تأثيره مضاعفا على مصر.