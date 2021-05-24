شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: السودان شهدت جفافا وفيضانا معا فى عام واحد بسبب الملء الأول لسد إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، أن مصر تريد اتفاقا عادلا للملء والتشغيل مع وجود آلية عادلة وملزمة لفض النزاعات، فإثيوبيا العام الماضى والمفاوضات شغالة، جاءت المياه كثيرة وخزنوا دون التشاور مع السودان وحجزوا المياه لمدة أسبوع في شهر يونيو الماضى، حيث إن إثيوبيا احتجزت 4,5 مليار متر مكعب من المياه العام الماضى دون إعلام مصر والسودان.

وأضاف وزير الرى، خلال لقائه ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن السودان فضت السدود الخاصة بها فلم تذهب أى نقطة للسودان حتى تم ملء 4,5 مليار متر مكعب من جانب إثيوبيا، فالناس فى السودان بحثت عن المياه للشرب، لافتا إلى أن هذا الملء لم يفد إثيوبيا في شيء لأنهم كانوا يريدون من هذا الملء توليد الكهرباء ولم يستطيعوا حتى الآن، متسائلا: هل هذا حسن أم سوء نية؟!.

وتابع الدكتور محمد عبدالعاطى: في أغسطس الماضى المطر زاد بشكل كبير وجاء مطر شديد على الخرطوم فجاءت بكميات مياه كبيرة ومع السيول التي حدثت حدث غرق في الخرطوم، فالسودان شهدت جفافا وفيضانات، موضحا أن توربيات سد إثيوبيا لم تعمل حتى الآن رغم تخزين 4,5 مليار متر معكب من المياه، كما أن السودان شهدت جفافا وفيضانا معا فى عام واحد بسبب الملء الأول السد.

وقال وزير الري: كان من الممكن تخفيف الجفاف على السودان العام الماضى إذا تم تأجيل الملء الأول شهرا واحدا، مشيرا إلى أن إثيوبيا فتحت البوابات السفلية للسد في نوفمبر الماضى فتأثرت محطات الشرب السودانية بسبب الطمى.

واستطرد وزير الري: ممارسات إثيوبيا العام الماضى في الملء الأول سببت فجوة الثقة الحالية مع السودان ومصر، موضحا أن السودان تحسب هذا العام للملء الثانى لتخفيف الصدمة وليس لمنعها، وإذا لم يحسب السودان ولم يتم عمل مخزون كافى بالسدود ستحدث له مشكلة في الزراعة ومياه الشرب في السودان.