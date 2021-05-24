شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يوقع اتفاقًا مع وكالة الفضاء المصري لتوفير قمر صناعي تعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج،الأحد، اتفاقا تنفيذيا خاصا بمعامل الأقمار التعليمية مع وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد القوصى، على هامش المجلس الأعلى للجامعات والذي عقد اليوم بجامعة حلوان.

وقال عزيز- بحسب بيان للمركز الإعلامى للجامعة- إن الاتفاق برعاية وحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويستهدف قيام وكالة الفضاء المصرية بتقديم قمر صناعى تعليمى يكون نواة لمعمل تكنولوجيا الأقمار الصناعية في كليات الهندسة، في إطار مشروع متكامل ممول من كل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية، لتنفيذ 35 قمرا صناعيا.

وذكر رئيس الجامعة أنه تم توقيع العقود التنفيذية لعدد 31 قمرا صناعيا لعدد 31 من كليات الهندسة والعلوم لمختلف جامعات مصر، بما يحقق أحد أهداف وكالة الفضاء المصرية طبقا لقانون إنشائها وهو نشر ثقافة وتكنولوجيا الفضاء في المجتمع المصرى وعلى الأخص في كليات الهندسة والعلوم والحاسبات بالجامعات المصرية، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل في فبراير 2022 كمرحلة أولى، منوها بأنه تم الاتفاق التنفيذي بين وكالة الفضاء المصري وجامعات «أسيوط، وسوهاج، وجنوب الوادى، وأسوان».