طلاب معرض مكتبة الإسكندرية يحصدون عدة جوائز عالمية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصد طلاب معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة ٢٠٢١، الأحد، عددًا من الجوائز العالمية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021 بالولايات المتحدة الأمريكية عبر التواصل الرقمي في الفترة من ١٦-٢١ مايو ٢٠٢١.

وحصل الطالبان جاسر محمد جلال ومصطفى أحمد عبدالمهيمن من الإسكندرية على جائزة خاصة في مجال البرمجيات من جمعية النهوض بالذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن مشروع: «استخدام رؤية الكمبيوتر وأنظمة التعلم الآلي لتطوير خوارزمية تساعد الأشخاص المعاقين جسديًا على استخدام الأنظمة والآلات الذكية».

كما حصلت الطالبة فاطمة على البنا من الإسكندرية على المركز الرابع عالمياً في مجال الكيمياء الحيوية عن مشروعها: «مستخلص بذور المورينجا في تنقية مياه الصرف الصحي للزراعة وإنتاج الطاقة الخضراء»، وحصل الطالب عمر وليد البحيري من دمياط على المركز الرابع عالمياً في مجال الهندسة البيئية عن مشروعه: «جهاز لكشف تلوث المياه».

ومن جانبها أشادت مكتبة الإسكندرية بالدور البناَّء لشركاء النجاح وهم: وزارة التربية والتعليم، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

جدير بالذكر أن المعرض الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021 يُعَدُّ بمثابة المسابقة الدولية الأكبر في مجال العلوم للمرحلة قبل الجامعية، والتي تمنح ما يزيد عن ١٧٠٠ طالب على مستوى العالم الفرصة للتجمع، ومشاركة الأفكار، وعرض المشروعات العلمية المتطورة، بالإضافة إلى التنافس على المنح الدراسية والتعليمية، والرحلات العلمية؛ ومقابلة علماء من كل أنحاء العالم ومنهم حائزين على جائزة نوبل في شتى مجالات العلوم.

طلاب معرض مكتبة الإسكندرية يحصدون عدة جوائز عالمية بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة

طلاب معرض مكتبة الإسكندرية يحصدون عدة جوائز عالمية بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة

طلاب معرض مكتبة الإسكندرية يحصدون عدة جوائز عالمية بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة