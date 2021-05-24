شكرا لقرائتكم خبر عن «لا تتعدى أصابع اليد الواحدة».. «لجنة كورونا» تكشف أعداد مصابي الفطر الأسود في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الفطر الأسود موجود من قبل ومرتبط بانخفاض المناعة، مشيرًا إلى أن الإعلام يلعب دورا في التهويل.

وأضاف «النادي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأحد، أنه «لا داعي لتخويف المواطنين بشأن انتشار الفطر الأسود والأبيض، كون الحالات تكاد تكون منعدمة، والمرض لا ينتقل من شخص لآخر»، لافتا أن ظهوره مرتبط بالأدوية المثبطة لجهاز المناعة«.

وناشد المرضي الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وعلى رأسها الكورتيزون بالاهتمام بتناول الأدوية في بيئة معقمة.

وأضاف: «الفطر الأسود نادر الحدوث في مصر، وحالات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة»، لافتا أن الفطر الأسود يهاجم الأنف والفم والعين وحال وصوله إلى المخ تحدث الوفاة.

وأكمل: «في بعض حالات الفطر الأسود يلجأ الأطباء إلى التدخل الجراحي عبر إزالة جزء من الوجه أو العين لمنع وصول الفطر إلى المخ، وهو ما يحدث مع 60% من مرضى الفطر الأسود في الهند»، مشيرا إلى أن الهند تعاني من مرض الفطر الأسود قبل ظهور أزمة كورونا.

وحول أعراض لقاح كورونا قال: «من الطبيعي ظهور أعراض جانبية للقاح، لكن عدم ظهورها لا يعني ضعف اللقاح أو عدم صلاحيته».

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الحاصلين على لقاح كورونا في مصر، شعروا بالأعراض الجانبية، لافتا أن المنظمات المشرفة على لقاح كورونا لم تحسم أمرها من الموافقة على منح جرعة ثالثة للقاح.

وتابع: «نحن في قمة الموجة الثالثة لكورونا، عدد الحالات ما زال كبيرا والمستشفيات ما زالت ممتلئة»، مناشدا المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية عبر ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بانتظام.