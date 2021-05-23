شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي تناشد المصريين: نحتاج لتلقيح 60 مليون مواطن حتى نشعر بالأمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت الإعلامية لميس الحديدي المواطنين بالتسجيل لتلقي اللقاحات التي وفرتها الدولة، مؤكدة أن العالم ينقسم الآن إلى قسمين، الأول الذي حصل مواطنوه على اللقاح والثاني الذي لم يحصل على اللقاح.

تابعت الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON»، اليوم الأحد: قائلة: «بينما نحن نناشد المواطنين بتلقي اللقاح هناك دول عديدة في أوربا حققت أرقامًا قياسية في تلقيح مواطنيها وبدأت الحياة هناك تتخذ شكلاً جديدًا وتعود لطبيعتها فأصبحنا نرى عودة للمباريات والأنشطة الحياتية في المطاعم وغيرها في أوروبا وفي الولايات المتحدة بدأت الناس تصافح بعضها البعض ويتبادلون الأحضان».

استطردت: «أوروبا الآن باتت تتحدث عن جواز السفر الأخضر المتعلق بكافة تفاصيل فيروس كورونا، السؤال أين نحن الآن كشعب مصري؟ لازال المواطنون في نقاش ناخد التطعيم ولالا؟ لسه بنسأل بعض، الدولة توفر التطعيمات بعدد متسارع من الجرعات للقاحات مختلفة فضلًا عن التصنيع المحلي».

أكملت الإعلامية: «فيه إقبال من المواطنين بس متوسط لا يتجاوز أعداد المسجلين 3 مليون مواطن، إحنا عددنا في مصر 100 مليون مصري نحتاج حتى نشعر بالأمان تطعيم ما لا يقل عن 50-60 مليون مواطن مصري».