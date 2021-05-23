شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه الدقهلية»: «حياة كريمة» تطور 10 محطات في 26 قرية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية، أن المبادرة الرئاسية، «حياة كريمة»، تستهدف تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في 26 قرية بمركز شربين.

وقال «نصر» في تصريحات صحفية، الأحد، إنه «تم حصر الأعمال المطلوبة بتلك القرى لتحسين خدمة مياه الشرب، لتشمل إنشاء توسعات لمرفق مياه شربين بطاقة إنتاجية 42 ألف م3/ يوم، بالإضافة لإحلال وتجديد بعض وحدات المرفق القائمة، وتم تسليم الموقع للشركة المنفذة، وإنشاء محطة رأس الخليج بطاقة إنتاجية 1700 م3/ يوم، وإنشاء محطة كفر الحاج شربيني بطاقة إنتاجية 5000 م3/ يوم، وتم تسليم الموقع للشركة المنفذة، كما أن الأعمال تشمل إنشاء توسعات مأخذ مرفق مياه بساط كريم الدين بطاقة إنتاجية ألف لتر/ ثانية، كما تم الانتهاء من 70% من الأعمال الخاصة بشبكات مياه الشرب لبعض قرى المبادرة، وجارٍ العمل في جميع القرى واستكمال الأعمال».

وأضاف «أن المبادرة الرئاسية تتضمن أيضا إنشاء 7 محطات معالجة صرف صحي جديدة، وهى «محطة معالجة صرف صحي الأحمدية»، بطاقة تصميمية 5000 م3/ يوم، «محطة معالجة صرف صحي الألف»، بطاقة تصميمية 8000 م3/ يوم، «محطة معالجة صرف صحي محلة إنجاق»، بطاقة تصميمية 5000 م3/ يوم، «محطة معالجة صرف صحي الشيخ عطية»، بطاقة تصميمية 12000 م3/ يوم، «محطة معالجة صرف صحي رأس الخليج»، بطاقة تصميمية 8000 م3/ يوم، «محطة معالجة صرف صحي الوكالة»، بطاقة تصميمية 10000 م3/ يوم، «محطة معالجة صرف صحي أبوجلال»، بطاقة تصميمية 20000 م3/ يوم.

وأكد أن الأعمال تشمل إنشاء توسعات محطة معالجة صرف صحي شربين، بطاقة إنتاجية 10 آلاف م3/ يوم، وإنشاء 9 محطات رفع صرف صحي جديدة لقرى: السلام (بطرس)، والصبرية، وكفر الترعة الجديد، ودنجواي، والشناوي (البط)، والعيادية (السرو البحرية)، والوكالة، وأبوزاهر (عزبة 12)، وأبوزاهر (الجلاونية).

وذكر أنه جارٍ رفع كفاءة 15 محطة رفع صرف صحي، وهي باقي محطات منطقة شربين، كما تمت مراجعة واعتماد تصميم شبكات الصرف الصحي لـ 9 قرى، وتم البدء في تنفيذ شبكات صرف صحي لقريتين أخريين.