شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ينعى مستشار الأنشطة الطلابية والأستاذ بكلية الزراعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الأستاذ الدكتور نبيل خليل الأستاذ بكلية الزراعة ومستشار الأنشطة الطلابية، والذي وافته المنية منذ قليل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعبر رئيس جامعة القاهرة، عن اعتزازه به وبصفاته الشخصية النبيلة وروحه الطيبة، مشيدا بعطائه الكبير لكليته وجامعته عبر مسيرته الأكاديمية المتميزة.

ودعا الدكتور محمد الخشت، للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، معربًا عن تعازيه لأسرة الفقيد وأسرة الكلية والجامعة.