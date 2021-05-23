شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: الملء الثاني لسد النهضة سيُسبب «صدمة مائية» لبلادنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتقدم حتى الآن بأي مقترح لحل أزمة سد النهضة.

وأضاف «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة»، مساء الأحد، أن الملء الثاني لسد النهضة سيسبب «صدمة مائية» لبلادنا، مشيرًا إلى أنه نأمل في تحرك سريع لكسر الجمود في المفاوضات سد النهضة مع اقتراب الملء الثاني.

وشدد على أن «مصر لن تقبل بأي تصرف أحادي وغير قانوني حول مياه النيل»، مشيرًا إلى أنه «سنستغل مخزون المياه أمام السد العالي لتعويض النقص الناجم عن الملء الثاني لسد النهضة».