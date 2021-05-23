شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر تضغط على إسرائيل لمنع تكرار العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الفلسطيني دياب اللوح، إن مواطني الشيخ جراح لديهم وثائق تثبت ملكية منازلهم.

وتابع خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «جمعيات المستوطنين ادعت زيفا ملكية منازل في الشيخ جراح»، لافتا إلى وجود اشتباكات يومية في حي الشيخ جراح بين المستوطنين وملاك المنازل في حي الشيخ جراح.

وأضاف: «إسرائيل دولة مارقة لا تحترم قرارات الشرعية الدولية، والمشكلة الكبرى تتمثل في الإدارة الأمريكية»، مردفا: «نريد سلاما عادلا وشاملا، لإقامة الدولة بكامل حدود 67 بما فيها القدس الشرقية».

ووجه السفير الفلسطيني الشكر إلى الدبلوماسية المصرية على جهود دعم القضية الفلسطينية عالميا، معلقا «نحن في شراكة كاملة مع مصر والأردن».

وأكمل: «مصر تمارس دورا محوريا للضغط على إسرائيل، لمنع تكرار العدوان»، مؤكدا أن حجم الدمار الذي لحق بغزة خلال 11 يوما، يفوق ما حدث في الحروب السابقة.

وأكد أن إسرائيل تقوم بتصنيع أسلحة وتجربتها على الفلسطينيين، قبل بيعها لدول العالم، لافتا إلى أن الإنتربول لديه مذكرة بأسماء بعض القادة الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر في غزة، لكن إسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون.

وأردف: «القبة الحديدية فشلت في التصدي لصواريخ المقاومة، وإسرائيل كانت في حالة ارتباك».