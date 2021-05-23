شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بالصعود.. تعرف على سعر الذهب في مصر وعالميًا مساء اليوم الأحد 23 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر في نهاية التعاملات، مساء اليوم الأحد، 23 مايو 2021، استقراره عند الاسعار التي حققها مساء السبت دون تغير وسط حالة من الترقب عما ستسفر عنه الاسعار العالمية بعد عودة البورصات وأسواق المال العالمية للعمل بعد الإجازة الاسبوعية بعد عدة ساعات فقط .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراط،في الصاغة بدون المصنعية، 922 جنيها والعيار 21 قيراط الأكثر انتشارا في مصر، 807 جنيهات، والعيار 18 قيراط، 692 جنيها وهى نفس اسعار مساء السبت .

وواصل سعر الذهب عالميا استقراره مساء اليوم الأحد عند اسعار اغلاق البورصات مساء الجمعة، ولكن يتوقع خبراء المال اتجاه المعدن الأصفر نحو الصعود مع عودة البورصات والأسواق المالية العالمية للعمل بسبب تراجع مؤشر الدولار وترنح عائدات السندات الأمريكية والتى يتم تداولها قرب أدنى مستواياتها في أربع اسابيع، بالاضافة للخسئر التي تتكبدها العملات الرقمية وعلى رأسها البتكوين، مع غموض الفيدرالى الأمريكى حول من موعد رفع الفائدة وسط تصريحات تستهدف طمأنة الأسواق من تضخم وشيك .

وأكدت تقارير صحفية متخصصة أن أمام المعدن الأصفر الفرصة للوصول لحاجز 1900 دولار للأوقية خاصة مع تسجيل الذهب ارتفاعات قوية خلال شهر مايو الجارى .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال مساء اليوم الأحد 23 مايو، 829.05 جنيه للجرام، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،882 $ للأوقية وهى نفس أسعار الاغلاق مساء الجمعة .

المصري اليوم تنشر سعر الذهب مساء اليوم الأحد، 23 مايو بمحلات الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 920 إلى 922 عيار 22 843 إلى 845 عيار 21 805 إلى 807 عيار 18 690 إلى 692 عيار 14 537 إلى 538 عيار 12 460 إلى 461 الاونصة 28،612 إلى 28،683 الجنيه الذهب 6،440 إلى 6،456 الكيلو 920،000 إلى 922،286

سعر الذهب مساء اليوم الأحد، 23 مايو بأسواق المال في مصر وعالميا :

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 947.46 جنيه $60.50 سعر الذهب عيار 22 868.52 جنيه $55.46 اسعار الذهب عيار 21 829.05 جنيه $52.94 اسعار الذهب عيار 18 710.61 جنيه $45.38 سعر الذهب عيار 14 552.69 جنيه $35.29 سعر الذهب عيار 12 473.73 جنيه $30.25 سعر الذهب عيار 9 355.30 جنيه $22.69 اسعار أوقية الذهب 29،466 جنيه $1،882 اسعار جنيه الذهب 6،632 جنيه $423.54 اسعار كيلو الذهب 947،464 جنيه $60،505

إقرأ أيضا :

استقر بعد الارتفاع.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 23 مايو 2021

ارتفع بهذه القيمة.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم السبت 22 مايو 2021

ثبات عند الارتفاع.. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم السبت 22 مايو 2021

«ارتفع مجددا».. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الجمعة 21 مايو 2021

«تراجع طفيف».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 21 مايو 2021

«مازال مرتفعا».. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 20 مايو 2021