شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة: الإخوان وافقوا على إقامة دولة فلسطينية بسيناء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه السفير الفلسطيني دياب اللوح، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهود دعم القضية الفلسطينية.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء في غزة دمرت بنسبة 70% بسبب العدوان الإسرائيلي»، متابعا: «طالبنا المجتمع الدولي بالاقتداء بالرئيس السيسي بعد إعلان مبادرة إعادة إعمار غزة».

وأضاف: «إسرائيل هدمت أكثر من 20 ألف منزل خلال الفترة الماضية سواء في غزة أو القدس والضفة الغربية»، مردفا: «وقف إطلاق النار في غزة لا يعني انتهاء الأزمة، المشكلة بدأت في القدس ولابد أن تنتهي فيها».

وأشار السفير الفلسطيني إلى أن الرئيس محمود عباس طالب بوقف الاعتداء الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس، وإيقاف حركة التهجير القسري، لافتا إلى أن إسرائيل تريد عزل القدس عن محيطها العربي.

وأكد تمسك فلسطين بإقامة دولتها على كامل الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأردف: «فلسطين تحترم سيادة مصر على كامل أراضيها»، لافتا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أخطر بموافقة الإخوان على صفقة إقامة دولة على جزء من أرض سيناء إبان حكم الجماعة الإرهابية مصر قبل ثورة 30 يونيو.