شكرا لقرائتكم خبر عن 30 عاما على بدء تنفيذ الخط الثاني للمترو.. تعرف على تكلفة الإنشاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمر غدًا (24 مايو)، 30 عاما على وضع حجر أساس الخط الثاني لمترو الانفاق «شبرا الخيمة- المنيب».

كان الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق والمهندس سليمان متولي وزير النقل والموصلات الأسبق، يوم 24 مايو عام 1991، قاما بوضع حجر أساس المرحلة الأولى من الخط (شبرا الخيمة- التحرير) بطول ١١ كيلو متر، وقدرت تكلفة هذه المرحلة بتكلفة مليار جنيه في ذلك الوقت.

وكان من المخطط أن يتم تنفيذ هذه المرحلة في ٣ سنوات، ولكن نظرا لعدم توافر التمويل تم تنفيذ هذه المرحلة في 6 سنوات، حيث تم الانتهاء من محطة شبرا الخيمة حتى محطة رمسيس ويبلغ طولها 8 كيلومتر، وتم افتتاحها عام 1996، ومن رمسيس حتى التحرير ويبلغ طولها 3 كيلومتر، تم افتتاحها عام 1997.

وفي عام 1999 تم افتتاح المرحلة الثالثة من التحرير حتي جامعة القاهرة بطول 5، 5 كيلو متر. والمرحلة الرابعة: امتدت من محطة جامعة القاهرة حتى محطة أم المصريين ويبلغ طولها 2.7 كيلومتر، تم افتتاحها عام 2000.

والمرحلة الخامسة امتدت من محطة أم المصريين حتى محطة المنيب، تم افتتاحها عام 2005.