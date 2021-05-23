شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة: مصر الدولة الوحيدة التي كانت تبادر لوقف العدوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، إن مصر قدمت ومازالت تقدم الكثير للشعب الفلسطيني وهي الدولة الوحيدة التي كانت تبادر لوقف العدوان على فلسطين.

وأضاف، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، الرئيس الفلسطيني أكد أن مصر شريك في صناعة وإتخاذ القرار الفلسطيني.

وتابع أن إسرائيل رفضت وقف العدوان لأسباب سياسية وداخلية ولكن رسالة مصر كانت واضحة للشعب الفلسطيني وهي أنتم لستم وحدكم واستطاعت الدبلوماسية المصرية والأردنية والتونسية بناء جبهة دولية لإدانة العدوان وفشل مجلس الأمن في وقف العدوان.

وأكد أن ما جرى في حي الشيخ جراح والقدس كان شرارة إشعال المنطقة وهو ما يؤكد أن البداية في القدس والحل يجب أن يكون من القدس وهذا لا ينكر أن ما حدث في غزة جريمة حرب متكملة الأركان.

وأوضح أن حصيلة العدوان 248 شهيد نصفهم من الأطفال والسيدات و1700 جريح ونتقدم بالشكرللرئيس السيسي ووزيرة الصحة على على فتح المستشفيات للمصابين مؤكدا أن إسرائيل استهدفت منازل مدنية ولم تكن مخازن أسلحة .