شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي للمستشفيات الجامعية ببنها يبحث تقديم أفضل خدمة للمرضى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها، الأحد، مع رؤساء اقسام الجراحه العامه والأنف والأذن والحنجرة والعظام والنساء والتوليد والتخدير، ومدير العمليات الموحده والطوارئ، وذلك لبحث اداء العمليات الموحده في الفتره من نوفمبر ٢٠٢٠: ابريل ٢٠٢١.

وقالت الجامعة في بيان، الأحد، إن الهدف من الإجتماع المتابعه المستمره والوقوف على المستجدات وازالة أي معوقات تعوق سير العمل، وبحث اداء العمليات في الفتره من نوفمبر ٢٠٢٠ إلى ابريل ٢٠٢١، وذلك من اجل الوصول إلى احسن اداء للعمليات الموحده وتقديم خدمه متميزه للمرضى تليق بأبناء محافظة القليوبيه والمحافظات المجاورة.

جدير بالذكر أنه تم تطوير غرف العمليات بالكامل وتحويلها إلى نظام الكبسولات المغلقه على احدث التصميمات العالميه والتقنيات الحديثة، حيث تم انشاء ١٠ كبسولات جراحيه وجارى العمل بانشاء عدد اخر من الكبسولات الجراحيه كمرحله ثانيه، من اجل تقديم خدمه طبيه افضل ومتميزة.

حضر الاجتماع الدكتور حسام عبدالعظيم رئيس قسم الانف والاذن والحنجره، والدكتور احمد حمدى عبدالرحمن عن قسم التخدير، والدكتور عماد عبدالحفيظ رئيس قسم الجراحه العامة، والدكتور محرم عبدالحسيب رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور محمد عبدالباقى مدرس جراحة العظام، والدكتور سامر وديع أستاذ مساعد انف واذن وحنجره، والدكتور محمد ابو النصر المسؤول عن العمليات الموحده والطوارئ.