شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عاملين إثر انقلاب دراجة نارية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب عاملين اثنين، الأحد، إثر انقلاب دراجة نارية بشارع محمد بدوي بمدينة المنيا .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية، بدون لوحات، بشارع محمد بدوي بمدينة المنيا، نتيجة السرعة.

تسبب الحادث في إصابة كلا من، حسين محمود على، 20سنه، وخالد عماد الدين محمد، 29 سنة، عاملين، مقيمان بحي أبوهلال بمدينة المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.