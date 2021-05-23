شكرا لقرائتكم خبر عن خلال جولته بمركز الزقازيق .. محافظ الشرقية يأمر بإزالة التشوينات والمخلفات المتراكمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بإزالة تشوينات مخالفة من مواسير مياه وصرف صحي من على جانبي طريق الزقازيق أبو الأخضر أبو حماد ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما وجه المحافظ رئيس المدينة برفع تشوينات فرز القمامة والمخلفات المتراكمة بقطعة أرض زراعية تم تبويرها علي نفس الطريق، وذلك حفاظا علي البيئة وصحة المواطنين وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للطريق .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز الزقازيق ، حيث تلاحظ للمحافظ وجود تشوينات مخالفة علي جانبي الطريق وقطعة أرض تستخدم في تشوين وفرز القمامة، ليصدر تعليماته لرئيس المدينة بالتنسيق مع مدير إدارة البيئة بالديوان العام ، برفع المخالفات فورا وتحرير محضر تبوير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق، باستعدال أعمدة إنارة ورفع نزلات بطريق بردين الزقازيق حرصا على سلامة وحياة المواطنين.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بتفعيل الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة النبش في القمامة، والتي تؤثر بشكل سلبي علي نظافة المدن، وتتسبب في إعاقة عملية النظافة وتضر بالبيئة وصحة المواطنين .

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام ، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور خالد فوزي مدير عام الإدارة العامة للشؤون الوقائية والرعاية الأساسية ووكيل مديرية الصحة، وأحمد عطية مدير عام الشؤون الاقتصادية، والمهندس ماهر الشناف مدير إدارة البيئة بالديوان العام، وهبه عبد التواب مديرة إدارة المزارع السمكية.