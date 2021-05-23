شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بمستشفيات المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة وتفقد عدد من مستشفيات المحافظة، ضمن أعمال اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ، لمتابعة الوضع الصحي، وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات.

أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي، وللااطئمنان على توافر الأكسجين واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي).

شملت جولة نائب المحافظ، مستشفى ديرمواس المركزى، ومستشفى عزل ملوى، حيث تفقد نائب المحافظ الأقسام المختلفة، واستمع إلى المرضى، كما اطمأن على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفيات وتفقد خزانات وشبكات الأكسجين، واستمع إلى شرح حول مدى توافر الاحتياجات اللازمة من الأكسجين بأقسام المستشفيات، وتابع الأرصدة المتوفرة من الأكسجين بالخزانات وااطمأن على توافر كميات تكفى احتياجات المستشفيات، بالإضافة إلى توفير أسطوانات الأكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطوارئ ، مشددًا على المتابعة الجيدة لتوفر أرصدة كافية من الأكسجين بالخزانات وسد الاحتياجات بصفة مستمرة.

كما حرص نائب المحافظ خلال الجولة، على إطلاع متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، على طبيعة العمل داخل المستشفيات والأقسام المختلفة ونظام العمل بها، وخطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.