نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بمستشفيات المحافظة

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بمستشفيات المحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة وتفقد عدد من مستشفيات المحافظة، ضمن أعمال اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ، لمتابعة الوضع الصحي، وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات.
أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي، وللااطئمنان على توافر الأكسجين واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي).
شملت جولة نائب المحافظ، مستشفى ديرمواس المركزى، ومستشفى عزل ملوى، حيث تفقد نائب المحافظ الأقسام المختلفة، واستمع إلى المرضى، كما اطمأن على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفيات وتفقد خزانات وشبكات الأكسجين، واستمع إلى شرح حول مدى توافر الاحتياجات اللازمة من الأكسجين بأقسام المستشفيات، وتابع الأرصدة المتوفرة من الأكسجين بالخزانات وااطمأن على توافر كميات تكفى احتياجات المستشفيات، بالإضافة إلى توفير أسطوانات الأكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطوارئ ، مشددًا على المتابعة الجيدة لتوفر أرصدة كافية من الأكسجين بالخزانات وسد الاحتياجات بصفة مستمرة.
كما حرص نائب المحافظ خلال الجولة، على إطلاع متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، على طبيعة العمل داخل المستشفيات والأقسام المختلفة ونظام العمل بها، وخطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.