شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «مستشفيات المنصورة»: لا داعي للذعر من الفطر الأسود.. فهو مرض له علاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور الشعراوي كمال أستاذ جراحة الأنف والأذن، مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، ظهور حالات إصابة بالفطر الأسود المميت بين مرضى كورونا بأي مستشفى بجامعة المنصورة، ولا بمجمع العنايات الجديد المخصص للعزل وأن الجامعة لم تسجل أي حالة وفاة بهذا المرض بين مرضى كورونا.

وقال «كمال»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأحد، إن «ما أثير حول ظهور حالات إصابة بمرض الفطر الأسود المميت بمستشفيات جامعة المنصورة عار تمام من الصحة فهذا المرض ليس مرتبطا بكورونا حيث إن كورونا مرض فيروسي ومن يتوفى بسببه يكون بسبب إصابته بالفشل التنفسي من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، بينما الفطر الأسود مرض فطرى انتهازي يهاجم الجسم عندما يضعف ويعانى من نقص المناعة مثل حالات الإصابة بالسكر والفشل الكلوى وبعض أمراض الغدد الصماء وغيرها من الأمراض التي تسبب نقص المناعة وضعفها».

وأضاف: «مرض الفطر الأسود موجود قبل إنشاء جامعة المنصورة، وتم رصد حالات متنوعة منه بدرجات خطورة متفاوتة وتم علاجها حيث يوجد التهابات فطرية حادة وأخرى مزمنة، والالتهابات الفطرية الحادة تهاجم الأنسجة والشرايين وهى أكثر شراسة من الالتهابات الفطرية المزمنة، لأن الأخيرة تنتشر من خلال الأوردة ويمكن التعامل معها بالعلاج أو التدخل الجراحي والمريض بيكون كويس بعد التدخل والعلاج سواء بالأدوية أو الجراحة بالمناظير لاستئصال الجزء المتضرر».

وأشار إلى أن «الالتهابات الفطرية الحادة تكون أكثر شراسة وانتشارًا وأحيانًا لا يتم السيطرة عليها وتتسبب في الوفاة»، واستطرد قائلًا: «واللى بنشوفه أكثر هو الالتهابات الفطرية المزمنة نتيجة نقص المناعة، ويمكن أن تظهر على مرضى كورونا، ولكن ليس بسبب كورونا، بل بسبب نقص المناعة الذي تتسبب فيه كورونا».

وأضاف «مرض الفطر الأسود يسبب العديد من المشاكل للمرضى ولكنه ليس سببًا للوفاة».

ووجه مدير عام مستشفيات الجامعة رسالة للمواطنين قائلًا: «لا داعى للذعر، فالفطر الأسود ليس وباءً، ولا مرجح أن يكون وباء، وهو مرض له علاج والاكتشاف المبكر له يسهم في سرعة الشفاء منه».