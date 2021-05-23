رئيس حكومة فويفودينا الصربية يزور الإسكندرية لتعزيز التعاون بين الجانبين (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الأحد، إيجور ميروفيتش رئيس حكومة مقاطعة فويفودينا بجمهورية صربيا خلال زيارته الرسمية لمحافظة الإسكندرية على رأس وفد حكومي وتجاري، يتضمن بوشكو فوزوريفيتش رئيس غرفة التجارة و الصناعة، وذلك لبحث تعزيز العلاقات على كافة المستويات بين الجانبين.

في البداية؛ رحب المحافظ برئيس حكومة مقاطعة فويفودينا علي أرض الإسكندرية، مؤكدا على أهمية تلك الزيارة التي تتوج الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالاتن بما في ذلك التجارة والاستثمار والزراعة والتعليم والثقافة والسياحة، والذي سيعزز أيضاً الروابط الاقتصادية والثقافية بين صربيا ومصر ككل بطبيعة الحال.

وخلال الاجتماعن وقع محافظ الإسكندرية ورئيس حكومة مقاطعة فويفودينا خطاب نوايا لتنمية العلاقات الودية والتعاون بين مقاطعة فويفودينا بجمهورية صربيا ومحافظة الإسكندرية، واتفق الطرفان على العمل على تحقيق المنفعة المتبادلة وتطوير التعاون الاقتصادي والتجارة، خاصة في مجال صناعة الأغذية والتعاون في مجال الزراعة، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية في الإنتاج الزراعي، والتعاون فى مجال في النقل والتعليم والعمل على تعزيز التبادل الثقافي الذي من شأنه تحقيق التقرب بين الشعبين وتقوية العلاقات الودية بينهما.

ومن المقرر أن يشهد السيد محافظ الإسكندرية توقيع بروتوكول التعاون بين غرفة التجارة بالإسكندرية وغرفة التجارة والصناعة بإقليم فويفودينا.

رئيس حكومة فويفودينا الصربية يزور الاسكندرية لتوقيع خطاب نوايا لتعزيز التعاون بين الجانبين (صور)

رئيس حكومة فويفودينا الصربية يزور الاسكندرية لتوقيع خطاب نوايا لتعزيز التعاون بين الجانبين (صور)

رئيس حكومة فويفودينا الصربية يزور الاسكندرية لتوقيع خطاب نوايا لتعزيز التعاون بين الجانبين (صور)

رئيس حكومة فويفودينا الصربية يزور الاسكندرية لتوقيع خطاب نوايا لتعزيز التعاون بين الجانبين (صور)

رئيس حكومة فويفودينا الصربية يزور الاسكندرية لتوقيع خطاب نوايا لتعزيز التعاون بين الجانبين (صور)

رئيس حكومة فويفودينا الصربية يزور الاسكندرية لتوقيع خطاب نوايا لتعزيز التعاون بين الجانبين (صور)

رئيس حكومة فويفودينا الصربية يزور الاسكندرية لتوقيع خطاب نوايا لتعزيز التعاون بين الجانبين (صور)