شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات «الإسكان» تتابع سير العمل بمشروعات مدينة العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة، الأحد، بجولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، يرافقهما المهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الهيئة والجهاز والمشروعات.

واستهل مسؤولو الإسكان جولتهم بالمدينة، بتفقد المدينة التراثية، حيث تفقدوا المسجد، ومنطقة مجمع السينمات، والمسرح الروماني والمتحف.

‏كما تفقد مسؤولو الوزارة الممشى الشاطئي، ومنطقة مجلس الوزراء، مروراً بمنطقة الأبراج الشاطئية، وتابعوا أعمال تنسيق الموقع بعدد من المناطق بالمدينة.

وفى ختام جولتهم، عقد مسؤولو الوزارة اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذي، بحضور مسؤولي المكاتب الاستشارية وعدد من الشركات المنفذة بالمدينة، وتم التأكيد على الانتهاء من جميع الأعمال في المواعيد المحددة والمواصفات المطلوبة، تمهيداً للافتتاحات المقبلة.

من جانبه، أشار المهندس وائل سمير، إلى أنه جارٍ تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، من أبراج المنطقة الشاطئية، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجاً بالمرحلة الأولى بالمدينة، بجانب الإعداد حالياً لتنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات.

وأضاف أنه يجرى تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل: البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية في الحى القديم – مجمع السينمات.