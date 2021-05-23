شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة الروسي يزور مجمع الأديان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت مساء اليوم الأحد، منطقة مجمع الأديان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأوليج ماتيتسين وزير الشباب والرياضة الروسي، وذلك على هامش زيارته للقاهرة، حيث قاما بجولة سياحية شملت الكنيسة المعلقة وكنيسة أبو سرجة وجامع عمرو بن العاص.

واصطحبهم خلال الزيارة الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والذي قام بشرح تاريخ المنطقة وما تم بها من أعمال ترميم وتطوير.

وخلال الجولة، أعرب الوزير الروسي عن إعجابه الشديد بالمنطقة وما بها من آثار عريقة تعبر عن التسامح الديني عبر الحقب التاريخية المختلفة في مصر، مشيرًا إلى شغفه واهتمامه بالحضارة المصرية وآثارها.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة جاءت في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات والزيارات الهامة للترويج السياحي لمصر وللمقاصد السياحية والأثرية المختلفة.