شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: المبلغ المطلوب من شركة السفينة إيفر جيفن هدفه تعويض خسائرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن السفينة إيفر جيفن متواجدة الآن في البحيرات المرة، مشيرا إلى أن التعويض الذى تطالب به هيئة قناة السويس هو 550 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، والذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن الهيئة لا تريد مكاسب مالية من الشركة المالكة للسفينة، ولكن المبلغ هو تعويض عن الخسائر، وكان المبلغ المطلوب في البداية 916 مليون دولار قبل معرفة ثمن البضاعة المحملة على السفينة.

وأكد أن الشركة المالكة للسفينة هى من صرحت بوجود مواد خطرة في الحاويات، لذلك كانوا حريصين على سرعة عبور السفينة، وبالتالي اتخذت مصر إجراءات أشد حرصًا.

وواصل الفريق أسامة ربيع، أن شركة إيفرجيفن لم تبلغ عن وجود مواد خطرة وقابلة للاشتعال في الحاويات، وكان الأمر اختلف كثيرا حال الإبلاغ من خلال التأمين وزيادة الأموال.