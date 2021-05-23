شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: زيادة مشرفى امتحانات الدبلومات لـ200 ألف وتنسيق مع الصحة لتطعيمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، تفاصيل استعدادات الدبلومات الفنية لامتحانات نهاية العام، موضحا أن الامتحانات تضم 750 ألف طالب، بجانب 200 ألف معلم سيشرفون على الامتحانات في 27 محافظة، لافتا إلى أن هذا عدد كبير للغاية، ويتطلب ضرورة الاهتمام بصحة الطلاب والمعلمين.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه جرى تقليل عدد الطلاب في لجان الامتحانات من 20 و22 طالبا إلى 14 طالبا فقط، وهو ما تطلب زيادة عدد المعلمين الذين يشرفون على الامتحانات من 120 و150 ألفا إلى 200 ألف معلم.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، إلى أن هناك إجراءات لدخول المدرسة خلال الامتحانات، منها تعقيم اللجان وقياس درجة حرارة الطالب وارتداء الكمامة، حيث لن يدخل أى طالب سوى بكمامة وكذلك المعلمين، موضحا أن هناك تنسيقا بين وزير التربية والتعليم ووزيرة الصحة لتطعيم المعلمين الذين سيشرفون على الامتحانات، سواء في الثانوية العامة أو التعليم الفني، ضد فيروس كورونا.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، إلى أنه ستجرى مناقشة قانون إنشاء هيئة لضمان جودة التعليم الفني واعتماد برامجها، حيث نعتمد المهارات التي يكتسبها الطالب، وهو ما يزيد من فرص العمل لخريجى التعليم الفني.