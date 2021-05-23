"الثقافة": نفذنا 74 نشاطًا في 21 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - نفذت وزارة الثقافة، مجموعة من الفعاليات الفنية والفكرية كمرحلة أولى منذ يناير الماضي، ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة التى تعكس اهتمام الدولة بابناءها في مختلف ربوع مصر.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن المشروعات الفنية والثقافية والمعرفية المتنوعة التى أعدتها وزارة الثقافة للمشاركة فى مبادرة حياة كريمة، تسعى إلى إحياء وتعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافي بالمحافظات وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافي إلى كافة أنحاء الوطن وتهدف إلى نشر التنوير وتطوير الوعى الجمعى والاهتمام بالنشء لخلق جيل قادر على استكمال بناء الوطن.

وأوضحت أن خطة المشاركة في المبادرة تشمل عدة مراحل ضم أولها 74 نشاطًا في 21 قرية تتبع 6 محافظات بدأ أولها بعروض مسرح المواجهة والتجوال حيث تم تقديم 8 عروض مسرحية مجانية أقيمت بالساحات المفتوحة بمشاركة كبار الفنانين فى 15 قرية تتبع 3 محافظات بواقع 4 قرى بقنا و7 قرى بالأقصر و4 قرى بالمنيا ووصل عدد المشاهدين إلى اكثر من 24 ألف مشاهد.