بسبب الخلافات الأسرية.. تجديد حبس شخص متهم بإطلاق النار على زوج شقيقته بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي الجنايات اليوم الأحد، بمحكمة العباسية، بتجديد حبس شخص متهم بإطلاق النار على آخر بسبب الخلافات الأسرية بينهما، ٤٥ يومًا على ذمة التحقيق، بدائرة قسم شرطة المطرية.

كانت النيابة قد استعلمت عن الحالة الصحية للمجني عليه الذي أصيب بطلق ناري على يد شقيق زوجته، بسبب خلافات أسرية بينهما، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من قسم المطرية يفيد بنشوب مشاجرة بين موظف وشقيق زوجته بسبب خلافات أسرية، أسفرت عن إصابة الأول بطلق ناري في الفخذ والبطن، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.