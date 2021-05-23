تجديد حبس عامل متهم بقتل جاره في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات اليوم الأحد، تجديد حبس عامل ١٥ يومًا على ذمة التحقيق، في اتهامه بقتل جاره في عين شمس.

وتسلمت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب والتصريح بدفن المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الضحية وصل للمستشفى، جثة هامدة بسبب إصابته بطعنة نافذة باستخدام "سلاح أبيض"، وتم استدعاء أهل المجني عليه لسماع أقوالهم.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة.