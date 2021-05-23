شكرا لقرائتكم خبر عن معبر رفح البري يستقبل ٤٠ طن مساعدات من الكويت غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل معبر رفح البري بشمال سيناء، غدًا الإثنين، كمية من المساعدات الإنسانية المتنوعة من دولة الكويت، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول في تصريحات صحفية، إن المساعدات عبارة عن ٤٠ طنا من المساعدات الإنسانية والادوية والمستلزمات الطبية، مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي إلى أهالي قطاع غزة.

وأضاف المصدر أنه سيجرى إدخال المساعدات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى ونظيره الفلسطيني.