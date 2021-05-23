شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نتحقق من شكاوى صعوبة امتحان «الألماني» التجريبي لطلاب الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه وصلتنا، اليوم، شكاوى طلاب الثانوية العامة من الامتحان التجريبي لمادة اللغة الألمانية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه جار التحقق من شكاوى الطلاب بهذا الشأن، مضيفًا: «لا داعي للقلق، لأننا نوازن بين مستويات صعوبة اللغات عند التصحيح النهائي».

وتابع: «الامتحانات التجريبية هي مجرد تجربة، وهذا هو الهدف منها ولذلك أرجو الاطمئنان أننا نتحقق من الموضوع».