شكرا لقرائتكم خبر عن أحواض زرع ونباتات زينة على جانبى الطريق الزراعي بشبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة يرافقه نائبي الحي الدكتور مجدي البكري والمهندس ايهاب مهدي ومسئول النظافة والحدائق، الأحد، بتنفيذ خطة نظافة شاملة وتجميل وتشجير مدخل حي غرب اتجاه بنها- القاهرة بالطريق السريع مصر- الإسكندرية الزراعي، حيث تم وضع أحواض زرع ونباتات زينة على جانبي الطريق بعد أن كان مهمل منذ فترة طويلة.

أكد رئيس الحي أن أعمال التجميل جاءت بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بمدينة شبرا الخيمة وتعاونهم معا في إلقاء مخلفات القمامة في مواعيد ثابتة صباحا ومساءا والنهوض بمستوى النظافة بمعدلات عالية ووجود حلول خارج الصندوق.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالحى بمعاونة شرطة المرافق بحملة لرفع الاشغالات التي تعوق حركة المرور والمارة بمنطقة أرض المحلاوي وتم التحفظ على المضبوطات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

احواض زرع ونباتات زينة على الطريق الزراعى بشبرا الخيمة

احواض زرع ونباتات زينة على الطريق الزراعى بشبرا الخيمة

احواض زرع ونباتات زينة على الطريق الزراعى بشبرا الخيمة