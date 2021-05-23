شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة ١٠٠ متر بإسنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بمنطقة الحلة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأسفرت الحملة عن إزالة حالة مخالفة بإجمالي مساحة ١٠٠م بناحية زنيخ عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض بارتفاع ٢م مقامة على أرض زراعية دون سند من القانون وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة .
وشدد رئيس المركز على أجهزته التتفيذية بالمرور اليومى كلا في قطاعه، لرصد أي تعديات وازالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.