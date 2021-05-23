شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة ١٠٠ متر بإسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بمنطقة الحلة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة حالة مخالفة بإجمالي مساحة ١٠٠م بناحية زنيخ عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض بارتفاع ٢م مقامة على أرض زراعية دون سند من القانون وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة .

وشدد رئيس المركز على أجهزته التتفيذية بالمرور اليومى كلا في قطاعه، لرصد أي تعديات وازالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.