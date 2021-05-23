شكرا لقرائتكم خبر عن المتهم بذبح أمه وشقيقته بالمنيا يهذي بكلمات غير مفهومة أمام النيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الأجهزة الأمنية في المنيا، ملابسات قيام طالب بذبح والدته وشقيقته، بقرية صندفا بمركز بني مزار، حيث تبين أنه مصاب بمرض نفسي ويهذي بكلمات غير مفهومة أمام النيابة العامة، حيث أخذ يردد: «ثعبان الأفعى قتلهم ....».

وكشفت التحريات الأولية، برئاسة اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، قيام المتهم بالتجرد من ملابسه وغسلها، من دماء المجني عليهما، عقب ارتكاب الجريمة، لإخفاء ملامح ارتكابه جريمته، وهربه من الشرطة.

وقرر المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، انتداب الطب الشرعي، لإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما، وسماع أقوال شهود الإثبات، واستكمال التحريات.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات العقيد محمود الحلواني، بتلقيه بلاغا من أهالي قرية صندفا بمركز بني مزار بالعثور على جثة جميلة، ع، م، 48 سنة، مدرسة، وابنتها هناء، ن، م، 14 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مذبوحتين داخل منزلهما.

انتقل فريق من البحث الجنائي، برئاسة اللواء خالد عبدالسلام، مدير المباحث، وتبين أن قيام نجل المجني عليها ويدعى «محمد. ن. ا- 21 سنة» عاطل، بارتكاب الجريمة، دون تحديد الأسباب.

تم نقل جثمانَي الأم وابنتها إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف النيابة العامة .