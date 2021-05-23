شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: حريصون على إنهاء الأعمال في وقتها المحدد وبجودة عالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة، مساء الأحد، رافقه فيها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، تفقد خلالها أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية، حيث تابع أعمال وضع البلدورات في الجزيرة الوسطى التي تقسم الطريق لاتجاهين ذهاباً وإياباً لضمان السيولة المرورية، وكذلك أعمال وضع الطبقة الأسفلتية في بداية الطريق من جهة الطريق السريع، وأكد المحافظ أن طريق الإسكندرية يُعَدْ أهم المحاور المرورية في المحافظة كونه يربط بين الطريق السريع القادم من الإسكندرية ومتجهاً لميدان المحطة والسيد البدوي، ويتم تطويره بتكلفة مالية قدرها (١٨) مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بمنطقة الكورنيش على طول امتداده ،حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة من تجهيز المقاعد، دهان سور الكورنيش وتركيب كشافات الإنارة والتي تم مراعاة الشكل الانسيابي والجمالي في تنفيذها، وأشار المحافظ إلى أن الكورنيش يمثل متنفس حيوي لمواطني الغربية إلى جانب أهميته في تحقيق انفراجة مرورية في التنقل، حيث يربط بين مدخل طنطا الشمالي من جهة الإستاد والمدخل الجنوبي عند كوبري فاروق مما استدعى تطويره وتوسعته، إلى جانب أعمال تدبيش المجرى المائي على طول الكورنيش في مرحلتيه الثالثة والرابعة وذلك بتكلفة إجمالية قدرها (١٠٣) مليون جنيه.

كما تابع المحافظ جولته بتفقد شارع سكة المحلة ومتابعة أعمال الرصف المستمرة به، حيث تُسْتَكْمَل أعمال وضع البلدورات على امتداد الطريق تمهيداً لرصف الطريق الذي يُعَدْ أحد الطرق الرئيسية التي ستحقق انفراجة مرورية داخلية.

وخلال الجولة ،وجه المحافظ برفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق ورفع القمامة من أماكن تجمعها بصورة مستمرة، إلى جانب التشديد على ضرورة الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تنفيذاً للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والصادرة من مجلس الوزراء.