شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إنشاء مجمعات تنموية جديدة وتوسعات بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الأحد، جولته الميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز ومدينة الشهداء لتطوير واجهة الريف المصري .

تفقد المحافظ والحضور أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بدناصور بالشهداء على مساحة 5 أفدنة «تسليم ابتدائي» وبقدرة معالجة 10 ألاف متر مكعب وبتكلفة تقديرية 124 مليون جنيه ويخدم المشروع 3 قرى ( دناصور -الزاوية- بشتامي ) ومن المستهدف أن تعمل المحطة بقدرة استيعابية مستقبلاً بقدرة 15ألف متر مكعب في اليوم تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تم متابعة أعمال إنشاء المجمع التنموي النموذجي بقرية دنشواى على مساحة 1000 متر2 كنموذج موحد لمجموعة من الخدمات لتسهيل تقديم الخدمة المقدمة للمواطنين والتخفيف عنهم.



وخلال الجولة تم تفقد مشروع صرف صحي أبشادى بتكلفة ( 45 مليون جنية ) تنفيذ شركة النصر للمباني والإنشاءات ( إيجيكو )، ويضم المشروع محطة رفع وشبكات انحدار بإجمالي طول 5،5 كم وخط طرد بطول 1.1 كم، واستعرض رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي الموقف التنفيذي للمشروع حيث أشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والمهمات الكهروميكانيكية بنسبة 95%، بالإضافة إلى تنفيذ 5 كم شبكات إنحدار من إجمالي 5.5 كم بنسبة 95% وكذا تم الانتهاء من تنفيذ 1.05 كم خط طرد من إجمالي 1.1 كم بنسبة 97%، موضحاً بأنه سيتم نهو أعمال المشروع في يونيه 2021، وأشاد المحافظ والحضور بمستوى جودة الأعمال وسرعة التنفيذ وذلك من أجل دعم المواطن الريفى.

كما تفقد المحافظ والحضور نموذج شبكات الرى الحديث بنظام التنقيط بإجمالي مساحة 20 فدان بقرية أبشادى وذلك في إطار مشروع الري الحديث والذى يهدف إلى تحويل نظم الري التقليدية إلى الأساليب الحديثة من أجل ترشيد استخدام المياه واستغلال مساحات الأراضي الزراعية تحقيق تنمية زراعية شاملة على أرض المحافظة.

وللارتقاء بمستوى الخدمات بقرى مركز الشهداء ضمن حياة كريمة، حيث يتم توسعة مدرسة الوحدة المجمعة الإبتدائية بزاوية البقلى بعدد فصول 13 فصل دراسى لرفع مستوى العملية التعليمية بالمحافظة، كما يتم إنشاء مجمع تنموى بقرية دراجيل وكذا توسعة مدرسة الوحدة المجمعة بدراجيل، فضلاً عن إعادة تأهيل الملعب الخماسى ومبنى مركز الشباب بكفر السوالمية وكذا إنشاء محطة صرف صحى شمياطس بتكلفة 35 مليون ومن المقرر نهو شبكات الإنحدار بها في ديسمبر 2021 وكذا الإنتهاء من المحطة وخط الطرد في مارس 2022، كما سيتم إنشاء سوق حضارى ونموذجى بمدينة الشهداء بتكلفة 4 مليو ن جنيه.

وأكد محافظ المنوفية على أن تلك المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس لتطوير قري الريف تؤسس لمرحلة جديدة من مفهوم التنمية على أرض وطننا الحبيب، مضيفاً أن هذه المبادرة تعد مشروعاً قومياً وأحد أهم المبادرات الرئاسية التي تهتم بتطوير حياة الانسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية .