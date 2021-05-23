شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يناقش بنود التعاقد مع الجمعيات المستفيدة من أراضي مدينة الأمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأحد، بنود التعاقد و المعوقات التى قد تعيق عملية تسليم أراضي مدينة الأمل بنجع حمادى،وذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، مع رؤساء الجمعيات المستفيدة من أراضي مدينة الأمل، بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا و عدد من القيادات التنفيذية.

وقال المحافظ إن الدولة تسابق الزمن لإحداث نقلة نوعية في نمط الحياة العمرانية، والقضاء على العشوائيات بمختلف محافظات الجمهورية من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة والتوسع فيما هو قائم بهدف زيادة الرقعة المعمورة، الأمر الذي يساهم في تخفيف الضغط من على المدن الكبرى وعواصم المحافظات.

و أضاف أن الدولة تمتلك استراتيجية تسعى من خلالها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، يأتي على رأسها توفير مسكن كريم يلائم كافة الفئات المجتمعية و إقامة تجمعات حضارية متكاملة الخدمات توفر الملايين من فرص العمل للشباب سواء خلال فترة إنشائها أو عقب الانتهاء منها، موضحا بأن إدارة ملف مدينة الأمل يعد نموذج في تطبيق مبدأ الشفافية، حيث تم مشاركة جميع الجهات المستفيدة من المشروع منذ الوهلة الأولى في جميع الإجراءات التي تم اتخاذها.

و استمع خلال الاجتماع إلى مجموعة من المقترحات والتعديلات حول بنود العقد التي وعد بدراستها و إمكانية تعديلها بعد أخذ رأي مجلس الدولة باعتبارها الجهة المرجعية في إبرام العقود بين الجهات الحكومية و أي جهة أخرى.

وأكد أن المحافظة قدمت مجموعة من التسهيلات للمستفيدين منها تقسيط مبلغ جدية الحجز لقطع الأراضي بالمدينة والذي يقدر ب20% من قيمة القطعة، على أن يجرى دفعها على 3 أقساط الأول بنسبة 10% فور تسليم الموقع للمستفيد و الثاني بنسبة 5% بعد 3 أشهر و الأخير 5% بعد 3 أشهر أخرى و ذلك تسهيلاً على المواطنين.

وفي السياق ذاته وجه محافظ قنا، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير مصادر للمياه على رأس كل مجاورة لاستخدامها في أغراض البناء، و البدء في طرح أعمال التسوية والتمهيد الخاصة بالمجاورات" 6– 7– 8– 9"، كما وجه مسئولي التخطيط العمراني بسرعة الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي الخاص بمنطقة الخدمات تمهيداً لطرحها خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي نهاية اللقاء وعد الداودي، بتشكيل جهاز تنفيذي لإدارة المدينة مستقبلاً تحت إشراف المحافظة.