شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين عن إضافة مواليد جديدة للبطاقات: «صعب في الوقت الحالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين إن قاعدة البيانات الخاصة ببطاقات التموين تضم 71 مليون مواطن.

وأضاف «المصيلحي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، الأحد، أنه «بالنسبة لفتح باب تسجيل مواليد جديدة في بطاقات التموين، الأمر توقف بعد أزمة كورونا، والرئيس وافق على مقترح استثنائي بإصدار بطاقات لأسر الفئات الأكثر احتياجا»، مشيرًا إلى أنه «لا نزال نستقبل تظلمات بطاقات التموين على مدار 24 ساعة».

وأكد أن «هدف الحكومة ليس تقليل الدعم ولكن إدارة الدعم»، مشيرًا إلى أن «دعم التموين تحول إلى نقدي مقابل سلع بعد أن كان عينيا بصورة تامة فهو دعم نقدي مشروط أما الخبز فما زال الدعم عيني»، مشيرًا إلى أن «الموازنة الحالية لا تستطيع معها الحكومة فتح إضافة المواليد الجدد» قائلًا: «صعب في الوقت الحالي«.