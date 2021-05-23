شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة شبين القناطر يتابع أعمال مشروعات «حياة كريمة» بالقرى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، الأحد، أعمال تطوير مركز شباب عرب صبيح وإحلال وتجديد مركز شباب نوى حيث تم إخلاء المباني والبدء في اعمال التطوير ضمن المبادره الرئاسية لتطوير القرى «حياه كريمة».

قال رئيس المدينة إن الأعمال تتم في حضور المهندسين محمد سمحان ووليد عزت وأحمد مجدي من الشركة المنفذة وفريق العمل المرافق لهم، كما تم القيام بأعمال الجسات الارضيه بموقع مجمع الخدمات ومركز للشباب في قرية المريج وذلك لأخذ عينة لتحليل التربه للقطعتين للبدء في التنفيذ.

وفى قرية الأحراز، تابعت نهى الجمل رئيس الوحدة المحلية بالقرية العمل في انشاء مبنى جديد لنقطة شرطة الاحراز ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بالقرية وتم التأكيد على المقاول المنفذ للانتهاء من الاعمال حسب الجدول الزمنى المحدد والالتزام بالوقت والمواصفات.

كما تم تسليم الشركة المنفذة لاعمال احلال وتجديد شبكات الكهرباء المتهالكة وخطوط الجهد المتوسط والجهد المنخفض ورفع قدرة المحولات الكهربائيه في قرية كفر الشوبك وذلك للشركة المنفذه للاعمال للتنفيذ ورفع قدرة المحولات الكهربائيه كما تم استلام موقع الكرفانات والتخزين الخاص بالشركه وموقع المعدات.

وتابع المهندس علاء حسنى نائب رئيس مدينة شبين القناطر اعمال ازالة الاشجار بموقع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الحزانية ضمن مبادرة حياة كريمة والتشديد على الانتهاء من تقطيع وإزالة الأشجار وتسليم الموقع خالي من الشواغل قبل الموعد المحدد لتسليم الموقع للشركة المنفذة.

متابعة اعمال مشروعات حياة كريمة فى شبين القناطر

متابعة اعمال مشروعات حياة كريمة فى شبين القناطر

متابعة اعمال مشروعات حياة كريمة فى شبين القناطر