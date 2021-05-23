شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يستقبل سفير اليونان لبحث التعاون السياحي و الأثري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، الأحد، سفير دولة اليونان بالقاهرة نيكولاوس جاريلينس (Nikolaos GARILIDIS)، لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي والأثري وتبادل الخبرات بين الجانبين، خاصة في ظل بدء دولة اليونان للفتح السياحي التدريجي بها.

كما بحث وزير السياحة والآثار والسفير اليوناني بالقاهرة إمكانية التعاون في مجال البحث العلمي وعمل بعثات أثرية مشتركة، بالإضافة إلى التنسيق فيما يخص إعداد برامج سياحية مشتركة بين البلدين ولا سيما في مجال سياحة الكروز.