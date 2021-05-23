شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الأقصر»: تحرير 675 محضر ومخالفة بمراكز المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، الأحد، عدة حملات تفتيشية للمرور على المخابز البلدية المدعمة والاسواق والمحال العامة وذلك خلال الفترة من الأول حتي 21 مايو 2021، حيث ترأس تلك الحملات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، والمهندس عبدالرازق الصافي وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 675 محضرا ومخالفة متنوعة، منها عدد 359 مخالفة ضد المخابز «مواصفات – نقص وزن – توقف وغلق – اختراق نظام – سجلات وقائمة تشغيل»، بجانب عدد 295 محضرا ضد الانشطة المخالفة بالأسواق «عدم إعلان – تراخيص- فواتير – سلخانة».

كما تم تحرير 21 محضرا ضد أنشطة المواد البترولية المخالفة، وكان من أبرز القضايا والتي ترتب عليها ضبط أحراز الآتي، ضبط 15000 عبوة لوليتا وعصائر مجهولة المصدر بإجمالي وزن 2 طن، وضبط 2000 عبوة إندومي مجهولة المصدر وبدون فواتير ضبط 2000 كمامة بمحل مستلزمات طبية غير مرخص .

كما تمكنت الحملات من ضبط تصرفات في أرصدة الدقيق كمية قدرها 4 أطنان، وضبط 2400 زجاجة عصير مجهولة المصدر وبدون بيانات، وضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وضبط 4 أسطوانات بوتاجاز منزلية صغيرة الحجم داخل محلات ومقاهٍ، وضبط 13000 كيس سناكس مقرمشات مجهولة المصدر، بجانب ضبط كميات من السلع المنتهية الصلاحية «زبادي – عصير – جبنة – شيكولاتة»، وضبط 235 بطاقة تموينية بحوزة أحد أصحاب المخابز البلدية.