شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: تطوير قرى «زفتى» ضمن «حياة كريمة» يسير على قدم وساق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ستمد قرى مركز زفتى بكافة الخدمات والمرافق لتحقق بذلك حياة كريمة لأهلها، مشيرًا إلى أن هذا ما تسعى المحافظة لتحقيقه، إلى جانب تطوير وبناء العنصر البشري من خلال قوافل التوعية المستمرة في كافة المجالات لنصل بذلك لتنمية شاملة محققة لأهداف المبادرة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ اليوم لمتابعة آخر تطورات الأعمال بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بزفتى، وذلك بحضور المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد أعمال إدخال الغاز الطبيعي بقريتي نهطاي وكفر الدغايدة (تم إدخال الفرع الرئيسي بنهطاي وجار العمل بفرع الدغايدة)، كما تابع المحافظ تجربة طلاء أحد المباني تمهيداً لتوحيد ألوان واجهات المنازل بالقرية .

واستمرت الجولة بتفقد أعمال مد وتدعيم الصرف الصحي بقرية سنباط، حيث يتم عمل خط صرف صحي ٨ بوصة بمنطقة سيدي نجم كفر العرب- سنباط بطول ١٦٧ مترا، تم تنفيذ ١٣٠ مترا منها بأعماق مختلفة حتى الآن، وذلك الخط سيخدم عقب انتهائه سكان المناطق المحرومة داخل القرية والمقدر عددهم بـ ١٦٦٠٥ مواطنين.

واخْتُتِمَتْ جولة المحافظ بتفقد أعمال بناء مدرسة النقيب مهندس أحمد محمود المرعز (شرشابة الثانوية المشتركة) والتي يتم تجديدها بتكلفة ٨.١ مليون جنيه، حيث يتم بناء ٢١ فصلا دراسيا مما سيسهم في تقليل الكثافة الطلابية بالقرية.

يُذْكَرْ أن محافظة الغربية تنفذ (٦١) مشروعا في قطاع الصرف الصحي بإجمالي ٥٧٠ مليون جنيه (تم إنهاء ١ وجار العمل في الباقي)، (١١٧) مشروعا في قطاع مياه الشرب بتكلفة ٩٠ مليون جنيه (تم إنهاء٦ منها وجار العمل في الباقي)، (٥٤) مشروعا لتوصيل الغاز الطبيعي بتكلفة ٥٤٢ مليون جنيه (بدأ العمل في ٦ وجار الإعداد لـ ٤٨)، (١٣) مشروعا في قطاع الري بتكلفة ١٧٣.٥ مليون جنيه (تم إنهاء ٢ منها، جار العمل في ٥ والإعداد لـ ٧ أخرى)، كما تنفذ المبادرة (٧٤) مشروعا تعليميا بإجمالي تكلفة ٣٨٥ مليون جنيه (تم إنهاء أحدها والبدء في ٩ منها وجار الإعداد لـ ٦٤ أخرى).