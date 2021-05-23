شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: استلام 2.9 مليون طن قمح.. والاحتياطي يكفي 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، الشكر إلى القيادة السياسية على المساهمة في وقف إطلاق النار بغزة.

وقال «المصيلحي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الأحد، إن «وزارة التموين تخدم 64 مليون مواطن مدرجين في بطاقات التموين، والرئيس السيسي يتابع ملفات الوزارة بصفة يومية للاطمئنان على توفير رغيف الخبز، ومخزون السلع الاستراتيجية، ويدعمنا بكافة الإمكانيات المطلوبة».

وأضاف «تم استلام 2.9 مليون طن قمح من المزارعين، مع ضخ 12 مليار جنيه لاستلام القمح من الأهالي وتجار القمح، ونأمل في الوصول إلى 3.6 مليون طن قمح».

وأكد أن احتياطي القمح يكفي لمدة 6 أشهر، وهو أمر لم يحدث من قبل على الإطلاق، مشيرا إلى أن صوامع التخزين تعمل بأحدث الطرق لتقليل التالف من مخزون القمح.

وأشار إلى وجود 40 ألف منفذ لتوزيع السلع على مستوى الجمهورية، موضحا أن احتياطي السكر يبلغ 5.5 شهر، والزيت 4.9 شهر واللحوم الطازجة عامين.

ولفت إلى أن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 97%، بينما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي للسكر إلى 85%.

وأوضح المصيلحي أن حجم استهلاك السكر سنويا يصل إلى 3.2 مليون طن، مرجحا تحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل كامل نهاية عام 2022، للاتجاه إلى التصدير.

وجدد وزير التموين التأكيد على الحفاظ على أسعار اللحوم الطازجة بقيمة 85 جنيها للكيلو منذ 3 سنوات، لافتا إلى أن القيادة السياسية وجهت بدعم زراعة المحاصيل الزيتية.