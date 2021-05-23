شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن «اللقاح أمان».. تطعيم ٢٠٠ من العاملين بـ«تعليم الغربية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة بالغربية، الأحد، بتطعيم عدد ٢٠٠ من العاملين بإدارة غرب التعليمية بمقر مدرسة غياث الدين التجريبية للغات باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء طارق رحمي، محافظ الغربية، في تصريحات صحفية، الأحد، إن مبادرة «اللقاح أمان» تأتي في إطار حرص المحافظة على صحة المواطنين وإيصال اللقاح إلى كافة العاملين بالدولة، حيث استهدفت المبادرة منذ انطلاقها إعطاء اللقاح للعاملين بالمؤسسات الحكومية داخل المحافظة سواء في الديوان العام، المراكز، المدن، الأحياء، مديريات الخدمات، النقابات وغيرها من المؤسسات.

كما ناشد الدكتور طارق رحمي مواطني المحافظة وجميع العاملين بالمؤسسات الحكومية سرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة، مؤكداً على أنه سيتم توسيع قاعدة المستهدفين في الفترة المقبلة لتشمل أكبر عدد من العاملين الراغبين في تلقي اللقاح.

وصرح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بأن عدد العاملين بمديرية التربية والتعليم يبلغ ٨٥ ألف موظف، قام ٢١ ألفا منهم بالتسجيل لأخذ اللقاح، مؤكداً على أن حملات التطعيم مستمرة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالغربية وعددها ١٠ إدارات تعليمية.

وعلى هامش المبادرة تقوم الفرق الطبية المسؤولة عن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالكشف وتقديم التوعية بالمجان للسيدات، حيث يتم التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.