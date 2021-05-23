شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة تقدم برنامج «90 دقيقة» على شاشة المحور يوميًا من الأحد إلى الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاقدت شبكة قنوات المحور مع الإعلامية بسمة وهبة على تقديم برنامج «٩٠ دقيقة»، التوك شو الرئيسي على قناة المحور، يومياً من الاحد إلى الأربعاء الساعة العاشرة مساءً، كما يقدم الإعلامى محمد على خير برنامجه المصرى أفندى أيام الخميس والجمعة والسبت.

وتبدأ بسمة وهبة الليلة تقديم أولى حلقات 90 دقيقة في ثوبه الجديد وفقرات جديدة، ومتابعة شاملة لأهم الأحداث السياسية والاجتماعية والفنية والرياضية في مصر والوطن العربى، وكذلك أهم الأخبار العالمية.

يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة قدمت في السباق الرمضاني الماضي برنامج «العرافة» على شاشة قناة المحور والذي لاقى اهتمامًا كبيراً من المشاهدين وحقق أعلي نسب المشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعى واليوتيوب، واستكملت به سلسلة برامجها الحوارية الناجحة التي قدمتها على مدار السنوات الماضية .

ويُعد برنامج ٩٠ دقيقة من أقدم برامج التوك شو في مصر والوطن العربى، حيث انطلق عبر شاشة قناة المحور، لأول مرة عام 2006، ليعتمد قوامه منذ ذلك الحين على تناول الأخبار الهامة والأحداث اليومية التي تحدث في الشارع المصري والعربى، وتحليل وشامل ومتابعة دقيقة لأهم الأحداث على الساحة العالمية.