شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يعطي إشارة البدء لانطلاق فعاليات أوليمبياد الطفل المصري 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأحد، بإعطاء إشارة البدء لانطلاق فعاليات «أوليمبياد الطفل المصري ٢٠٢١» والتي تقام على مستوى الجمهورية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، ويشارك فيها هذا العام عدد (٢٧٠٠) لاعب ولاعبة ما بين ١٢ و١٤ عاما، وذلك في ألعاب (كرة اليد للبنين والبنات، تنس الطاولة بنين وبنات والألعاب الفردية مثل: التايكوندو، رفع الأثقال، المصارعة، الجودو، السباحة وألعاب القوى)، بحضور الأستاذ أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية والأستاذ يسري الديب والدكتور عبده أبو طالب وكيلي المديرية.

بدأت مراسم إيقاد شعلة الأوليمبياد بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، كما تم تقديم عرض باليه، عرض للفنون الشعبية وعرض الكاراتيه لفرق الطلائع بالمديرية، وبعد ذلك قام محافظ الغربية بإيقاد الشعلة الأوليمبية وتسليمها للطليعة «ريماس عبدالخالق» بطلة الجمهورية في الوثب الطويل تحت سن ١٤ سنة، للانطلاق بحمل الشعلة الأوليمبية لتجوب الشارع الرئيسي بمدينة طنطا حتى مبنى ديوان مديرية الشباب والرياضة.

وأكد رحمي حرص المحافظة على دعم كافة الأنشطة الرياضية التي تساهم في خلق جيل جديد قادر على المنافسة والتحدي مؤمناً بمبادئ سامية مثل التسامح واحترام الآخر وتقبل الاختلاف بروح رياضية، كما أشاد بما تم تقديمه في مراسم الاستلام من عروض أبرزت الموهبة والتفوق الرياضي لدى أبناء المحافظة.

يُذْكَر أن «أوليمبياد الطفل المصري» تعتبر بمثابة محاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية، ويُقام للعام الثاني على التوالي، حيث يُعد فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة في الألعاب المختلفة، ويهدف إلى غرس روح المنافسة بالطلائع الرياضيين منذ الصغر، واكتشاف وتنمية مواهبهم.