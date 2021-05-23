شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يعطي إشارة البدء لانطلاق فعاليات أوليمبياد الطفل المصري 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأحد، بإعطاء إشارة البدء لانطلاق فعاليات «أوليمبياد الطفل المصري ٢٠٢١» والتي تقام على مستوى الجمهورية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، ويشارك فيها هذا العام عدد (٢٧٠٠) لاعب ولاعبة ما بين ١٢ و١٤ عاما، وذلك في ألعاب (كرة اليد للبنين والبنات، تنس الطاولة بنين وبنات والألعاب الفردية مثل: التايكوندو، رفع الأثقال، المصارعة، الجودو، السباحة وألعاب القوى)، بحضور الأستاذ أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية والأستاذ يسري الديب والدكتور عبده أبو طالب وكيلي المديرية.
بدأت مراسم إيقاد شعلة الأوليمبياد بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، كما تم تقديم عرض باليه، عرض للفنون الشعبية وعرض الكاراتيه لفرق الطلائع بالمديرية، وبعد ذلك قام محافظ الغربية بإيقاد الشعلة الأوليمبية وتسليمها للطليعة «ريماس عبدالخالق» بطلة الجمهورية في الوثب الطويل تحت سن ١٤ سنة، للانطلاق بحمل الشعلة الأوليمبية لتجوب الشارع الرئيسي بمدينة طنطا حتى مبنى ديوان مديرية الشباب والرياضة.
وأكد رحمي حرص المحافظة على دعم كافة الأنشطة الرياضية التي تساهم في خلق جيل جديد قادر على المنافسة والتحدي مؤمناً بمبادئ سامية مثل التسامح واحترام الآخر وتقبل الاختلاف بروح رياضية، كما أشاد بما تم تقديمه في مراسم الاستلام من عروض أبرزت الموهبة والتفوق الرياضي لدى أبناء المحافظة.
يُذْكَر أن «أوليمبياد الطفل المصري» تعتبر بمثابة محاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية، ويُقام للعام الثاني على التوالي، حيث يُعد فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة في الألعاب المختلفة، ويهدف إلى غرس روح المنافسة بالطلائع الرياضيين منذ الصغر، واكتشاف وتنمية مواهبهم.