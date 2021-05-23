شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه الأقصر» يتابع أعمال حياة كريمة بقرى إسنا وأرمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أعمال الإحلال والتجديد لكل من محطات مياه أرمنت، المحاميد، الغريره، أصفون المطاعنه، مياه إسنا الكبرى، ترعة ناصر، والكلاببه والتى شملتها مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية (حياة كريمة).

حيث سليمان مهندسى ومسئولى الشركة محمد عويس مدير عام المياه، علاء برعى مدير إدارة أرمنت، ياسر العشاوى مدير إدارة إسنا، عاطف النجار مدير إدارة المشروعات وإبراهيم زمزم المسؤول التنفيذى.

ووجه رئيس الشركة على الجودة في التنفيذ ومتابعة التوقيت الزمنى لإنهاء الأعمال لخدمة المواطنين بمحافظة الأقصر.